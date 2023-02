Innovationen im Elektronikbereich sind fester Bestandteil des täglichen Lebens – angefangen mit modernen Hybrid- und Elektrofahrzeugen, in der Luftfahrt, Consumer- und Unterhaltungselektronik bis zu vernetzten Geräten des Internet of Things. Die Herzstücke – Leiterplatten, Chips und elektrische Verbindungen – müssen geschützt werden. Auch die Abfuhr von Temperatur ist ein wichtiges Merkmal von Beschichtungen wie Conformal Coating, Glob Top und Underfill. In der Herstellung kommen spezielle Elektro-Klebstoffe und leitfähige Klebstoffe zum Einsatz. „Moderne Elektro- und Elektronikprodukte sind enormen Belastungen ausgesetzt und werden parallel immer weiter miniaturisiert. Temperaturschwankungen, Vibrationen und andere Kräfte wirken beispielsweise in einem elektrischen oder Hybrid-Fahrzeug auf die Komponenten ein. Unser Ziel ist es, diese Anwendungen strukturell stabil, zuverlässig und produktionsfreundlich für unsere Kunden umsetzbar zu machen“, erklärt Dr. Christoph Schnöll, Technical Lead Structural Adhesives bei der Bodo Möller Chemie Gruppe.