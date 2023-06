Die platzsparende Grundleiste PC 4 nimmt mit einem Rastermaß von 6,35 mm wenig Raum ein. Sie ermöglicht so besonders kompakte Konstruktionen. Dabei unterstützt die THR-Grundleiste einen Reflow-Lötprozess. Durch eine automatisierte Bestückung können die Produktionskosten gesenkt werden. Das Produkt ist optional auch in Gurtverpackung erhältlich. Der erweiterte Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1 an Grundleiste und Stecker erhöht die Sicherheit. Verfügbar ist PC 4 in 2- bis 6-poliger Ausführung. Ströme bis 24 A sind möglich. Die Serie besitzt zudem uneingeschränkte 600-V-UL-Zulassung.