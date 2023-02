China Automotive Technology and Research Center Co. Ltd. (CATARC) hat sich zur Durchführung von HF-Performance-Tests für On-Board-Units (OBU) und Roadside-Units (RSU) für das automatisierte C-V2X-HF-Testsystem von Rohde & Schwarz entschieden. Ausschlaggebend waren die umfassende Abdeckung der C-V2X-HF-Testfälle für das Internet of Vehicles und die Fähigkeit zur normenkonformen Bewertung des Gesamt-systems. Mit tatkräftiger Unterstützung von CATARC konnte Rohde & Schwarz zusammen mit großen C-V2X-Chipherstellern ausgiebige Fehleranalysen durchführen und die vielen Herausforderungen von C-V2X-HF-Tests lösen. Das System zeichnet sich durch eine vollständige Testprojektabdeckung, einen hohen Automatisierungsgrad und eine flexible Gerätekonfiguration aus, um den Anforderungen der Automobilindustrie an C-V2X-HF-Tests zu entsprechen.



Es integriert den R&S CMW Wideband Radio Communication Tester und den R&S SMBV100B Vektorsignalgenerator und unterstützt damit die vom Standard vorgegebenen Testfälle für das C-V2X-Protokoll, die Datenkonsistenz und die elektro-magnetische Verträglichkeit. Das Hardware-in-the-Loop-Testsystems lässt sich auch für das Internet-of-Vehicles-Verkehrsszenario aufrüsten. Kunden können damit sämtliche Testanforderungen in Bezug auf das V2X-HF-Protokoll erfüllen und durch die effiziente Nutzung von Testressourcen gleichzeitig ihren Investitionsaufwand reduzieren.