„Mit ihrem fundierten Fachwissen und ihren hervorragenden Management-Kenntnissen ist Lidija Mikuš eine ausgezeichnete Besetzung für die Geschäftsführung in Österreich. Wir sind hocherfreut, dass sie – neben ihrer fortlaufenden Tätigkeit als Mit-Geschäftsführerin in Kroatien – die Herausforderung angenommen hat“, so Michael Zulauf.

„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Michael Zulauf die nachhaltig gewachsene, positive Entwicklung der Assmann Electronic in Österreich fortzuführen und im Land neue Märkte zu erschließen, die Kundenbasis weiter auszubauen sowie neue Partner für Assmann zu gewinnen“, erläutert Lidija Mikuš. „Unsere Doppelspitze hat sich für Assmann bereits in Kroatien bewährt. Daher freuen wir uns beide umso mehr darauf, jetzt auch Assmann Österreich gemeinsam weiter voranzubringen“, so Mikuš weiter.