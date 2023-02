Abschlusswiderstände gibt es in verschiedensten Bauformen und Ausführungen, ob als Kunstantenne für leistungsstarke Sendeanlagen, zur Integration in Messgeräten oder als Komponente in einem Laboraufbau. In vielen Anwendungen sind diese essenziell.

Für solche Fälle bietet Telemeter Electronic ein umfangreichendes Sortiment an Abschlusswiderständen an. Der Einbau erfolgt dabei in unterschiedlichsten Ausführungen: Einlötbar als SMD oder mittels Lötfahne und Anschlussflansch, Koaxialverbinder wie N / SMA oder mittels Hochleistungsflansch wie EIA 6.1/8“. Das Standardsortiment wird selbstverständlich durch zusätzliche kundenspezifische Lösungen sinnvoll ergänzt.

Besonders hervorzuheben ist der angebotene kundenspezifische Service. Hier kann bei Telemeter Electronic eine Anpassung an Standardmodelle vorgenommen werden, oder gleich eine Neuentwicklung entstehen. Dies ist je nach Bauform und verwendeter Halbleitertechnologie auch schon bei kleineren Stückzahlen möglich.