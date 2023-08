Gegründet wurde Aaronn Electronic 1993 als Spezialist für Embedded Computing Technologie (ECT) durch Klaus Lederer. Nach schnellem Wachstum als Spezialist folgte die breitere Aufstellung und dann die Fokussierung auf die Unterstützung Kunden jeder Größe bei individuellen IoT-Anwendungen. 2023 kombiniert Aaronn Electronic tiefe Expertise, langfristige Planbarkeit, schnelle Reaktionszeiten und die Leidenschaft für die Projekte seiner Kunden.

Wer die Augen aufmachte und sich mit Technik auskannte, konnte in den frühen 1990-er Jahren sehen, dass sich große Veränderungen anbahnen: PCs hielten zunehmend in privaten Haushalten Einzug, statt Schreibmaschinenkursen waren in Büros EDV-Kenntnisse gefragt und aus dem Forschungsprojekt EUnet wurde der erste kommerzielle Internet-Provider in Deutschland. Als 1993 inmitten dieses technischen Aufbruchs an der Universität Dortmund Deutschlands erster öffentlicher Webserver eingerichtet wird, gründete Klaus Lederer die Firma Aaronn Electronic.

Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn Microsoft legte in diesem Jahr mit Windows NT 3.1 ein 32-Bit-Betriebssystem in einer Workstation- und einer Servervariante vor – und ging den Schritt vom reinen PC- zum Netzwerkbetriebssystem. Damit wurde Windows für deutlich mehr Firmen interessant und bot ihnen auch deutlich mehr Möglichkeiten. Die Folge: Der Bedarf an PCs und Rechnern für die Industrie stieg stark an. Ohne ein wirklich breit verfügbares Internet war es aber gar nicht so einfach, PCs und PC-Bauteile zu beschaffen, die auch Sonderanforderungen der Industrie erfüllten. Hier sprang Aaronn Electronic in die Bresche und kümmerte sich für seine Kunden zunächst um die Beschaffung – und dann auch sehr schnell um die Anpassung für den jeweiligen Einsatzzweck. Nah am Kunden mit gutem Draht zum Hersteller war schon damals ein Erfolgsrezept.