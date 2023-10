2,8 Milliarden Euro für Investitionstätigkeiten rund um den Chips Act stärken nicht nur die Halbleiterindustrie, sondern auch viele vor- und nachgelagerte Bereiche, was zu einer Erhöhung der Wertschöpfung führt. Zudem sieht das Wirtschaftsministerium 50 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für IPCEI II Projekte vor. Gesamt stehen damit für IPCEI II 225 Millionen Euro zur Verfügung. Für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Bereich ESBS (Electronic and Software Based Systems) wurden vom Klimaschutzministerium für den Zeitraum 2024 bis 2027 vorerst 90 Millionen Euro reserviert.

Die Investitionssumme ist beachtlich und gleichzeitig dringend notwendig. Denn die Halbleiterindustrie – übrigens die Basis für bis zu 50 Prozent des globalen BIP – benötigt hochkomplexe Infrastruktur und braucht hochspezialisierte Fachkräfte.

„Für den Standort Österreich ergibt sich ein großer Mehrwert“, so Hesoun. „Langfristig werden nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze in der Industrie geschaffen, sondern durch den geplanten Ausbau der Wertschöpfungskette auch Jobs in anderen Branchen. Darüber hinaus zieht ein starkes Hochtechnologie-Ökosystem neue Unternehmen und Start-ups an, die wiederum für Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Wohlstand sorgen. Investitionen in die Halbleiterindustrie machen sich bezahlt!“