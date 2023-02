Westermo beschäftigt sich seit über 45 Jahren mit zuverlässiger Datenübertragung in anspruchsvollen Umgebungen und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von leistungsstarken und sicheren Switches, Modems und Router spezialisiert. Das Portfolio ist für den Einsatz in rauen Umgebungen designt und ermöglicht es preisgünstige und zuverlässige Netzwerke aufzubauen. Zu den Kunden zählen industrielle und öffentliche Infrastrukturen, bzw. all jene, denen Betriebssicherheit besonders wichtig ist.

Schon seit vielen Jahren gibt es einen guten Austausch zwischen BellEquip und Westermo, der sich nun zu einer engen Zusammenarbeit entwickelt hat. Die Kooperation ist für beide Unternehmen der nächste große Schritt, um in Österreich den stark wachsenden Bedürfnissen der Anlagenbauer und Betreiber von kritischer Infrastruktur nachzukommen. Dazu die Westermo Key Account-Betreuer Andreas Hinterschweiger und Erwin Lasinger: „BellEquip hat sich nicht nur im Netzwerktechnik-Bereich zu einem der größten Vertriebs-, Technik- und Logistikpartner auf dem österreichischen Markt entwickelt. Durch diese Vertriebspartnerschaft können wir die Kunden, die Netzwerktechnik für industrielle Anforderungen benötigen, noch besser betreuen.“ Auch BellEquip Geschäftsführer Günther Lugauer sieht den Nutzen beim Kunden: „Gemeinsam greifen wir auf langjährige Erfahrung im Bereich Industrieller IT- und OT-Anwendungen zu. Um kürzeste Lieferzeiten anbieten zu können, haben wir zudem unser eigenes Lager in Zwettl schon mit Westermo Komponenten aufgestockt.“