Nach acht Jahren als Vorstandsvorsitzende-Stellvertreterin verlässt Mariana Karepova die Plattform Industrie 4.0 Österreich, um sich im Europäischen Patentamt in München neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Ihre Position – nominiert durch das BMK – übernimmt Beate El-Chichakli (Leiterin der Abteilung für Grundsatzangelegenheiten in der Sektion Innovation und Technologie im BMK). El-Chichaklis internationale Erfahrung im Bereich Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik, unter anderem bei der Fraunhofer-Gesellschaft, runden die Expertise des elfköpfigen Vorstandsteams ab.

Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Peter Schleinbach (Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft PRO-GE). An seine Stelle trat Kerstin Repolusk (Sekretär für Wirtschaft und neue Technologien, Produktionsgewerkschaft; nominiert durch PRO-GE). Repolusk kennt die Plattform Industrie 4.0 Österreich bereits gut, nicht zuletzt durch die Leitung der Expert:innengruppe Mensch in der digitalen Fabrik.

„Im Namen des Vorstands und der Mitarbeitenden möchte ich mich bei Mariana Karepova und Peter Schleinbach für ihr besonders hohes Engagement und das Einbringen ihrer Expertise in den vergangenen Jahren herzlichst bedanken. Mit Beate El-Chichakli dürfen wir eine kompetente Nachfolgerin mit strategischer Erfahrung in der Forschungs- und Innovationspolitik an der Vorstandsspitze begrüßen. Gleichsam ist es erfreulich, dass mit Kerstin Repolusk eine ausgewiesene Expertin in den Vorstand aufrückt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass das Know-how der beiden die Schlagkraft der Plattform Industrie 4.0 noch weiter erhöht“, so Plattform Industrie 4.0 Österreich-Vorstandsvorsitzender Kurt Hofstädter.