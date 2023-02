Mit zwei freiwilligen Prüfzeichen von TÜV SÜD können Hersteller von Brennstoffzellensystemen und H2-Systemkomponenten nachweisen, dass ihre Produkte hohe Anforderungen an Sicherheit und Performance erfüllen. Das erste Prüfzeichen erfasst stationäre, fabrikgefertigte Brennstoffzellensysteme für die Stromerzeugung, das zweite Prüfzeichen ist auf wasserstoffführende Bauteile ausgerichtet, die beispielsweise an H2-Tankstellen oder in H2-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Die entsprechenden Prüfprogramme berücksichtigen unter anderem die Anforderungen der Normenreihe IEC 62282 (insbesondere der Teile 3,4 und 5), der ISO 19880-3 und -5 für Wasserstoffventile und Wasserstoffbetankungsschläuche sowie der ISO 17268 für Betankungskupplungen und Tanknippel.

Zusätzlich zu den Prüfungen und Zertifizierungen von Komponenten und Anlagen bietet TÜV SÜD auch Schulungen und Qualifizierungen an, beispielsweise ein modulares Weiterbildungskonzept für die Mitarbeiter von Herstellern und Betreibern von Wasserstofftechnologie oder eine Schulung zum Thema Materialverträglichkeit und Materialauswahl für Wasserstoffanwendungen.