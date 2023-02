Atvise von Certec

Atvise ist ein voll funktionsfähiges Web-HMI mit vielen verfügbaren Prozessschnittstellen, einem komfortablen Engineering Tool und unbegrenzten Freiheiten im User Interface. Je nachdem, wie die Anforderungen in einem neuen Projekt gelagert sind, kann die Systemarchitektur maßgeschneidert aufgebaut werden. Dabei werden die Visualisierungsclients immer per HTTP(S), die Feldebene und das Engineering-Tool selbst per OPC UA angebunden. Ein neues Projekt beinhaltet schon die ersten Bilder und in der Objektbibliothek sind alle Basiskomponenten vorhanden. Alle Objekte oder Templates stehen im Source-Code zur Verfügung und können auch durch Anfänger leicht angepasst werden.