Die Fachhochschule engagiert sich seit Jahren dafür, die Zahl weiblicher Studierender zu steigern und Technik noch stärker als attraktive Ausbildung zu positionieren. Man hat es sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in technischen Führungs- und Leitungspositionen bis 2025 auf 30 Prozent zu erhöhen. Ein wichtiger Meilenstein wurde im Wintersemester 2021/22 erreicht: Mehr als 1.000 inskribierte Studentinnen.

„Wir wollen unsere herausragenden Frauen vor den Vorhang holen, um anderen Mut zur Wahl einer technischen Studienrichtung zu machen. Gemischte Teams arbeiten laut unserer Überzeugung besser. Frauen beleuchten Technik aus einer anderen Perspektive, damit können bessere Ergebnisse erzielt werden. Unser Ziel ist ganz klar ein 50-prozentiger Frauenanteil in der Technik“, so Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der FH Technikum Wien. Frauen in der Technik sind für sie bereits jetzt nicht mehr nur ein Schlagwort: „Technikerinnen sind aus der Unternehmens- und Hochschullandschaft nicht mehr wegzudenken. Und das wollen wir heute feiern“, so Költringer.

"Es geht darum, Awareness zu schaffen, zu zeigen, was wir alles können, und es geht darum, anderen ein Vorbild zu sein!", sagte Rektorin Sylvia Geyer. "Viele von Ihnen haben wohl schon Sätze gehört wie: ,Warum tust du dir das an - Technik? Mathematik? Physik?' Umso schöner, wenn ich hier in den Raum blicke und sehe, dass Sie sich nicht aufhalten lassen haben und Ihren Beitrag dazu zu leisten, auch anderen neue Wege und Berufsbilder aufzuzeigen."