ZAHORANSKY stellt sich in Vertrieb und Marketing neu auf und legt die bislang unabhängig agierenden Vertriebseinheiten Maschinenbau Oral Care/Broom & Brush und Automation & Molds/Medizintechnik zusammen. Dadurch werden Synergien bei Entwicklung, Vertrieb und Produktion erschlossen sowie die Stärke des weltweiten Vertriebs- und Produktionsnetzwerks über alle ZAHORANSKY-Standorte noch konsequenter genutzt. Für die Neuausrichtung verantwortlich zeichnet Robert Dous, der seit Januar in diesem Zusammenhang eine neue Position bekleidet: Als Managing Director ZAHORANSKY Automation & Molds GmbH und Chief Sales Officer ZAHORANSKY GROUP unterstehen ihm nun die globalen Vertriebs-/Marketing- & Serviceaktivitäten aller Produkte und Standorte von ZAHORANSKY. Darüber hinaus verantwortet er die Steuerung der Niederlassungen in USA, Mexico, Brasilien, Indien, Japan und China.

Zweigleisiger Vertriebsansatz

Im Vertrieb verfolgt ZAHORANSKY künftig einen zweigleisigen Ansatz. Es wird Einheiten speziell für standardisierte handbediente oder automatisierte Maschinen zur Bürstenproduktion, Verpackungsmaschinen, Automatisierungsmodule sowie Spritzgießformen geben. Diese Teams werden dezentral gesteuert und zeichnen sich aufgrund ihrer regionalen Präsenz durch besondere Kundennähe und Flexibilität aus. Für das Projektgeschäft im Bereich maßgeschneiderter Produktionslösungen mit hohem Verkettungs- und Automatisierungsgrad in den Bereichen Personal Care, Medizintechnik und Industrieautomation kommt eine agile interdisziplinäre Organisation zum Einsatz. Über den Ausbau des Key Account Managements können dadurch die Anforderungen von globalen Marktführern noch besser erfüllt werden.

Ausbau des Bereichs Medizintechnik

Ein hoher Stellenwert in der künftigen Produktstrategie liegt zudem auf der Medizintechnik. Dieser Geschäftsbereich wird mit Produktionslösungen zur Herstellung von In-Vitro-Diagnostik, Drug-Delivery und Primärverpackungen weiter ausgebaut. Konkret geht es dabei um Dialysatoren, Impfstoffbehälter, Prefilled Syringes aus Kunststoff, Pipettenspitzen, Blutentnahmeröhrchen, Inhalatoren und viele weitere Medizintechnikprodukte.

Vita Robert Dous

Robert Dous ist seit knapp 14 Jahren bei ZAHORANSKY und war bisher verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Service sowie das Produktmanagement für Maschinen und Anlagen zur Produktion von Bürsten. Hierzu gehören Zahnbürsten, Interdentalbürsten, Haushaltsbürsten, technische Bürsten oder Kosmetikbürsten wie Mascara.