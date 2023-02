Gemäß den Anforderungen der UNIDO hat Yokogawa ein IoT-System entwickelt und implementiert, das den Zugriff auf die Daten der Kraftwerke I AU, II, IV und V vom Verwaltungssitz des Komplexes aus ermöglicht und so ein integriertes Fernmanagement der Stromerzeugungsleistung in diesen Anlagen erlaubt. Zur Verbesserung der Betriebseffizienz nutzt das System das Exapilot Operation Efficiency Improvement Package von Yokogawa. Zur Verwaltung von Anlageninformationen kommt das Prozess- und Informationsmanagement-System Exaquantum zum Einsatz. Yokogawa hat das Personal von KenGen auch in der Handhabung des Systems geschult. Das IoT-System ermöglicht ein zentrales Management der Stromerzeugungseinheiten in den einzelnen Kraftwerken, hilft bei der Ursachenfindung für auftretende Probleme und liefert Informationen zum Wartungsstatus der entsprechenden Geräte. Durch die integrierte Fernüberwachung, die automatisierte Ursachenanalyse und die zentrale Historienverwaltung wird sichergestellt, dass Wartungen rechtzeitig durchgeführt werden. Dies maximiert die Stromerzeugungseffizienz und gewährleistet eine stabile Stromversorgung. Die Gesamtkapazität des Geothermiekomplexes beträgt ca. 575 MW.

„Das Projekt konnte dank der engen Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern und der finanziellen Unterstützung durch das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie erfolgreich abgeschlossen werden. Wir sind davon überzeugt, dass sich der Projekterfolg positiv auf die Zukunft der Energiebranche in Japan und auf der ganzen Welt auswirken wird. Das Projekt hat gezeigt, wie fortschrittliche technologische Lösungen uns dabei helfen können, dem Klimawandel zu begegnen, indem wir die Energiesysteme verbessern und gleichzeitig die Kohlenstoffintensität reduzieren und zu einer integrativen, nachhaltigen industriellen Entwicklung beitragen", so Naoki Torii, UNIDO-Projektmanager.

„Mit unserem langfristigen Geschäftskonzept wollen wir einen Mehrwert schaffen, der auf dem Konzept 'System of Systems' (SoS) basiert. Das SoS besteht aus unabhängigen Betriebs- und Managementsystemen, die für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, das von einem einzelnen System allein nicht erreicht werden kann. Durch die Integration von Informationen, die über verschiedene Anlagen verteilt sind, ermöglicht DX eine Gesamtoptimierung. Wenn man genau weiß, wie viel Strom in geothermischen Anlagen erzeugt wird, lässt sich der aus anderen Quellen stammende Strom angemessen verwalten. Mit Projekten wie diesem wird unser Unternehmen auch in Zukunft zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen", sagt Koji Nakaoka, Vice President von Yokogawa.