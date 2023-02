Yokogawas Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1915 zurück, als der renommierte japanische Architekt Tamisuke Yokogawa in Shibuya, Tokio, ein Forschungsinstitut für Stromzähler gründete. Das geschah vor 107 Jahren, und Yokogawa ist seinen Gründungsprinzipien stets treu geblieben: „Qualität an erster Stelle“, „Pioniergeist zeigen“ und „Einen Beitrag zur Gesellschaft leisten“. Yokogawa hat sein Geschäftsfeld von Messgeräten hin zu zukunftsweisenden Steuerungs- und Informationslösungen kontinuierlich erweitert und stellt heute Kerntechnologien bereit, die das industrielle Wachstum fördern.

Yokogawas Geschäftstätigkeiten in Europa begannen 1982 mit der Übernahme von Electrofact B.V., einem niederländischen Hersteller von Analysatoren mit Hauptsitz in Amersfoort, Niederlande. Amersfoort ist seitdem der europäische Hauptsitz von Yokogawa und ein Produktionszentrum für analytische Messgeräte.

In den vergangenen 40 Jahren hat Yokogawa seine Geschäfte auf dem europäischen Markt sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme bedeutender Software- und Lösungsanbieter stark ausgebaut. Außerdem hat Yokogawa 2006 und 2007 Niederlassungen in Rumänien und Norwegen und 2008 weitere Niederlassungen in der Schweiz und in Irland eröffnet.