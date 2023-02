Koji Nakaoka, Vice President von Yokogawa, erläutert: "Unser Unternehmen möchte eine führende Rolle bei der Schaffung einer Welt spielen, in der alle Systeme basierend auf dem Konzept ‚System of Systems‘ (SoS) eng integriert sind. In der Wasserstoffversorgungskette gibt es einzelne Systeme für Funktionen wie Herstellung, Pipelinetransport, Speicherung und Versorgung, die jeweils in der Hand eines anderen Unternehmens sind. Yokogawa beteiligt sich an Projekten, die unseren Kunden helfen, Fortschritte bei ihren Dekarbonisierungsstrategien zu erzielen und einen Mehrwert für ihre Unternehmen zu schaffen und leistet so einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft.“