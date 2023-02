Würth Elektronik verfügt über ein breites Portfolio an Modulen zur drahtlosen Kommunikation und über Sensoren für IoT-Anwendungen. Die Module unterstützen eine Konnektivität über Bluetooth, Wi-Fi, Wireless m-Bus, Wirepas Mesh und proprietäre Funkprotokolle. Vom einfachen Kabelersatz bis hin zu Funk-Chips mit integriertem GNSS-Modul bietet Würth Elektronik Bauteile und Entwicklungsunterstützung für die schnellere und kostengünstigere Entwicklung marktreifer IoT-Lösungen.

"Würth Elektronik ist insbesondere für industrielle IoT-Anwendungen oft die erste Wahl bei Funkmodulen. Die Bandbreite der angebotenen Produkte in Kombination mit weitreichendem Support und dem Fachwissen um die Anwendungen ist hervorragend“, begründet Shahram Mossayebi, CEO von Crypto Quantique, die Kooperation. "Die Erweiterung des Angebots um QuarkLink steigert die Attraktivität dieser Produkte zusätzlich. Damit wird es möglich, sichere IoT-Netzwerke schneller und einfacher zu implementieren und zu verwalten. Dies ist ein wichtiger Vorteil in einer Zeit, in der die globalen Bedrohungen für solche Netzwerke größer sind als je zuvor.“



"Wir sind immer daran interessiert, unseren Kunden die beste IoT-Technologie zu bieten und dabei ihre Entwicklungskosten und ihren Aufwand zu reduzieren, ohne Leistung, Zuverlässigkeit oder Sicherheit zu beeinträchtigen. QuarkLink ist ein wichtiger neuer Baustein dafür“, sagt Oliver Opitz, Vice President, Wireless Connectivity and Sensors bei Würth Elektronik.

Durch das Zusammenspiel der QuarkLink-Sicherheitssoftwareplattform von Crypto Quantique mit den Funkmodulen von Würth Elektronik wird es möglich sein, Tausende von Sensorknoten automatisch und sicher mit lokalen oder Cloud-basierten Servern zu verbinden. Die Plattform ermöglicht es Gerätebereitstellung, Onboarding, Sicherheitsüberwachung, Erneuerung und Widerruf von Zertifikaten und Schlüsseln mit wenigen Eingaben in einer grafischen Benutzeroberfläche durchzuführen. Anwender verfügen damit über alle Funktionen, die für das Management von IoT-Geräten in ihrem Lebenszyklus erforderlich sind.