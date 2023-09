Durch die Inflation steigt die Bereitschaft in den Unternehmen, harte Maßnahmen zu ergreifen. So geben rund 50 Prozent der Unternehmen an, im Laufe der kommenden zwölf Monate Personal abzubauen und weniger Investitionen im Inland tätigen zu wollen.

In vielen Unternehmen der Branche stehen Automatisierung und Digitalisierung im Fokus. Ein Viertel dieser Unternehmen plant, in diese Bereiche stärker zu investieren. "Je größer die Kostenbelastung an unserem Standort wird, desto dringlicher wird der Bedarf, dies durch Steigerung der Produktivität auszugleichen", so Hesoun. Er betont: „Ich sehe die Automatisierung als große Chance, um global wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, braucht es laut FEEI zudem mehr Ausbildungsplätze im MINT-Bereich und die Attraktivierung des zweiten Bildungswegs. Wichtig sei der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, um auch Frauen bzw. Alleinerziehenden die Möglichkeit zu geben, Vollzeit zu arbeiten. Einen weiteren Hebel sieht die Interessenvertretung in der Vereinfachung und Beschleunigung des qualifizierten Zuzugs. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess zu halten, wird als kurzfristige Lösung begrüßt.