Bis zum 17. Oktober 2024 muss die Richtlinie national umgesetzt werden – d. h. alle betroffenen Einrichtungen müssen Cybersicherheits-Risikomanagementmaßnahmen ergreifen, sie habe eine Berichtspflicht und neu ist die Verantwortung des Managements für Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen. Zur Durchsetzung sind Verwaltungssanktionen vorgesehen, wobei zuerst wahrscheinlich abgemahnt werden wird und die Bußgelder nicht das Hauptproblem werden dürften.

Allerdings drohen über das Zivilrecht für die Firmen Schadensersatzforderungen, falls es zu Vorfällen kommen sollte, die Dritte betreffen. Eine Motivation zur gewissenhaften Umsetzung ist sicher auch die Tatsache, dass in Zukunft leitende Angestellte für Pflichtverletzungen haftbar gemacht werden können. „Ohne Brandschutz keine Baugenehmigung – ohne IT-Sicherheit für viele keine Beteiligung am EU-Binnenmarkt“, so Stefan Bumerl von Cryptas.