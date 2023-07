Zuvor wurde die KI am Standort Neckarsulm entwickelt und getestet. Noch in diesem Jahr wird an drei weiteren Standorten des Volkswagen Konzerns die technische Infrastruktur für den KI-Einsatz geschaffen. Das Projekt dient auch als Anwendungsfall für die von Audi initiierte Automotive Initiative 2025 (AI25). Mithilfe Künstlicher Intelligenz analysiert Audi am Standort Neckarsulm pro Schicht rund 1,5 Millionen Schweißpunkte von 300 Fahrzeugen. Zum Vergleich: Bislang überwachen Mitarbeitende in der Fertigung die Qualität der Prozesse beim sogenannten Widerstandspunktschweißen (WPS) stichprobenartig manuell mithilfe von Ultraschall – und kontrollierten so die etwas mehr als 5.000 Schweißpunkte eines Fahrzeugs. Durch den Einsatz der KI können sich Mitarbeitende nun auf mögliche Auffälligkeiten konzentrieren und die Qualität dadurch noch effizienter und zielgerichteter kontrollieren.

Die Vorbereitungen für die Anwendung der Technologie in weiteren Werken im Volkswagen Konzern haben bereits begonnen. So wird derzeit am Audi Standort in Brüssel die technische Infrastruktur für den KI-Einsatz geschaffen. Auch im Volkswagen Werk in Emden und am Stammsitz von Audi in Ingolstadt soll der Aufbau noch in diesem Jahr erfolgen. Für die Einrichtung der technischen Infrastruktur an diesen Standorten identifiziert das Expertenteam derzeit Unterschiede bei Schweißeinstellungen, um das KI-Modell diesbezüglich neu zu trainieren.

Mithilfe der bei der Anwendung generierten Daten lassen sich künftig weitere Prozesse optimieren. So arbeitet das Team von Audi derzeit daran, die Daten künftig als Basis für eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) zu nutzen. „Digitalisierte Fertigungslinien sind eine Grundlage für die Audi Produktion der Zukunft: Im Rahmen unserer Produktionsstrategie ‚360factory‘ werden wir die Fertigung an den weltweiten Audi Standorten noch effizienter gestalten. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Serie hat dabei sehr großes Potenzial“, sagt Gerd Walker, Audi Vorstand für Produktion und Logistik.