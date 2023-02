Der entscheidende Vorteil von Edge Cloud 4 Production: Die zahlreichen Industrie-PCs in der Fertigung mit ihren Eingabe- und Ausgabegeräten lassen sich ersetzen und müssen nicht mehr einzeln gewartet werden. Zudem ist die Prozesssicherheit wesentlich höher. Bei einer Störung lässt sich die Rechenlast auf andere Server umverteilen. Ein defekter Industrie-PC dagegen muss getauscht werden. Das kostet Zeit. Zudem erleichtert die Lösung den Mitarbeitenden die Arbeit. An den Takten in den Böllinger Höfen stehen zukünftig sogenannte Power-over-Ethernet-fähige Thin Clients. Diese Endgeräte beziehen ihren Strom über das Ethernet-Kabel und ihre Rechenleistung größtenteils über die lokalen Server. Sie verfügen über USB-Eingänge für Ausgabegeräte. So können Mitarbeitende bei der Werkerführung an einem Monitor ablesen, was an welchem Fahrzeug montiert werden muss. Ein für diese Aufgaben überdimensionierter PC mit Prozessor- und Speicherkapazitäten ist künftig überflüssig. „Softwarebasierte Infrastrukturen haben sich in Rechenzentren bewährt. Wir sind überzeugt, dass sie auch in der Fertigung gut funktionieren“, sagt Löser.

Gemeinsam mit den Experten aus dem P-Lab rollen die IT-Verantwortlichen um Christoph Hagmüller, den Head of IT Services bei Audi in Neckarsulm und mitverantwortlich für die Produktions-IT in den Böllinger Höfen, die neue Lösung aus. Aufgrund der im Vergleich geringeren Stück- und Taktzahl sind die Böllinger Höfe als Reallabor ideal, um das neue Konzept in der Serienfertigung zu testen. Die Edge Cloud 4 Production nutzt alle Elemente eines modernen Rechenzentrums von Datenspeicherung über Rechenleistung und Netzwerk bis zum dazugehörigen Management. Die Cloudtechnologielösung lässt sich zudem leicht skalieren, damit sie flexibel an zukünftige Aufgabenstellungen angepasst werden kann. Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen in der Produktion kommt eine öffentliche Cloudanbindung allerdings nicht in Frage. Lokale Server ermöglichen zudem die notwendigen, sehr kurzen Latenzen. „Das sind die Gründe, warum wir die Server bei uns aufstellen. Deshalb nennen wir die Lösung auch Edge Cloud, weil sie in unmittelbarer Nähe zum Shopfloor steht“, sagt P-Lab-Chef Löser.