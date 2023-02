Die ab 2022 jährlich wiederkehrende Auszeichnung ist eine Initiative der German Entrepreneurship GmbH im Rahmen des AI Competence Center (AI – Artificial Intelligence), das im Juni 2022 mit dem Ziel eröffnet wurde, Deutschlands KI-Initiativen zu fördern.

Das AI Competence Center und die AI Beyond Borders Awards werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert und von der German Entrepreneurship GmbH betrieben. Teilnahmeschluss für den Award 2022 ist der 3. Oktober. Die Gewinner werden am 27. Oktober 2022 auf dem European AI Summit in München vorgestellt.