Auch die Midea-Waschmaschinenfabrik in Hefei hat eine ähnliche Revolution erlebt. Die Anzahl der Produkt-SKUs übersteigt 1.100, und auch das jährliche Produktions- und Verkaufsvolumen von Midea Hefei liegt an der Spitze. „Die Digitalisierung hat die Transformation unseres gesamten Geschäftsprozesses und -modells vorangetrieben und die Effizienz gesteigert", so Zhang Zhimin, General Manager der Fabrik.

Die Midea Hefei Advanced 4IR Lighthouse Fabrik zielt auf die heimischen High-End-Produktsegmente und die Expansion des Überseemarktes ab und setzt künstliche Intelligenz und loT-Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette ein, um eine schnellere Reaktion und eine effizientere Lieferkette zu erreichen. Dies führte zu einer Verkürzung der Durchlaufzeit um 56 %, einer Verringerung der Fehlerquote bei Kundenberichten um 36 % und einer Verbesserung der Arbeitsproduktivität um 45 %. Außerdem trägt es dazu bei, das Ziel zu erreichen, den Spitzenwert der Kohlenstoffemissionen im Jahr 2025 zu erreichen und im Jahr 2040 auf Null zu sinken.

„Die Midea Group wird auch in Zukunft verstärkt in Digitalisierung, IoT, globale Durchbrüche und Technologieführerschaft investieren und neue Spitzentechnologien einsetzen", so Simon Zhang, CIO der Midea Group.