Zwischen den Ladengeschäften in der Lange Straße eröffnet Weidmüller einen Ort der Begegnung und des Austausches. Unübersehbar und im markentypischen Orange macht hier die „Weidmüller Welt“ auf sich aufmerksam. Hier gibt es zwar nichts zu kaufen, dafür umso mehr zu erleben: „Die Weidmüller Welt versteht sich als ein Ort für Dialoge sowie Aus- und Weiterbildung und Treffpunkt für alle, die sich für unser Unternehmen und für neue Technologien interessieren“, erklärt Unternehmenssprecherin Sybille Hilker und ergänzt: „Zum einen werden hier Workshops, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zukunftstechnologien stattfinden, zum anderen möchten wir Menschen aus der Region für das Thema Elektrotechnik begeistern. Das können Schulklassen, Gruppen oder Vereine sein, aber auch Menschen, die bei uns arbeiten oder sich für einen Arbeitsplatz bei uns interessieren. Weidmüller ist ein großer und wichtiger Arbeitgeber in Detmold – und die Weidmüller Welt ist der Ort, an dem man mit uns ins Gespräch kommen kann.“

Die Initiative für die Weidmüller Welt kam aus dem Unternehmen: „Viele von uns leben in Detmold und haben während der Corona-Pandemie zusehen müssen, wie immer mehr Läden aus der Innenstadt verschwunden sind. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, was wir tun können, damit unsere Stadt attraktiv und lebenswert bleibt“, erklärt Sybille Hilker die Idee zur Weidmüller Welt. Mit dem neuen Forum fördert Weidmüller die Weiterentwicklung der Stadt und sorgt dafür, dass Detmold für Fachkräfte aus den umliegenden Regionen attraktiver wird. Darüber hinaus soll die Weidmüller Welt Impulse geben, sich aktiv zu engagieren: „Alle sind eingeladen, die Weidmüller Welt mitzugestalten“, betont Sybille Hilker und ergänzt: „als zukunftsweisendes Unternehmen sind wir sind wir immer offen für neue Ideen.“ Das Unternehmen lädt alle Interessierten ein, vorbeizuschauen.