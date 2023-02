SNAP IN überzeugte den „Rat für Formgebung“ auf ganzer Linie, so dass die unabhängige Jury Weidmüller mit den German Innovation Award 2022 für seine innovative SNAP IN-Anschlusstechnologie auszeichnete. Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheidet. Der German Innovation Award ist der Preis, der Innovationen sichtbar macht.

Mit der SNAP IN-Anschlusstechnologie sind Installations- und Wartungsarbeiten so schnell wie ein Fingerschnippen erledigt. Das Prinzip der neuen Anschlusstechnik ist so einfach wie die Handhabung. Das Anschlusssystem in den Produkten – Klippon® Connect-Reihenklemmen, RockStar® Schwere Steckverbinder, OMNIMATE® 4.0 Steckverbinder – wird mit vorgespannter Feder ausgeliefert, sodass der abisolierte Leiter einfach und sicher in die Klemmstelle eingeführt werden kann, ohne weitere Vorbereitung.

Mit einem deutlich hörbaren „Click“ wird der anzuschließende Leiter in der Klemmstelle kontaktiert. Umgekehrt geht’s genau so schnell. Durch Betätigung des Pushers bzw. Hebels kann der Leiter schnell und einfach wieder gelöst und die Klemmstelle vorgespannt werden. Die vorgespannte Klemmstelle ermöglicht ein direktes und werkzeugloses Stecken von starren und flexiblen Leitern ohne und mit Aderendhülse. Dafür ist nur eine geringe Steckkraft notwendig. Sobald der Leiter richtig und tief genug in die Kontaktstelle eingeführt ist, erfolgt eine prozesssichere Auslösung der Klemmstelle. Die zuverlässige Kontaktierung des Leiters garantiert einen vibrationssicheren, gasdichten und langzeitstabilen Leiteranschluss. Neben dem akustischen „Click“ signalisiert eine Erhöhung des Pushers den sicher hergestellten Anschluss.