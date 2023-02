Die kontinuierlich steigenden Auftragsbestände konnte das Unternehmen trotz einer herausfordernden Beschaffungssituation erfolgreich bedienen, was im vierten Quartal im Rekordumsatz resultierte. „Unsere Umsatzerwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen“, freut sich Vorstandssprecher und Technologievorstand Volker Bibelhausen und blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir sind zuversichtlich, dass uns die gute Auftragslage trotz der angespannten Situation auf den Energiemärkten weiterhin Rückenwind verleihen wird.“ Das Wachstum des international führenden Elektrotechnik-Anbieters spiegelt damit insgesamt den anhaltend positiven Trend in der Elektrotechnik- und Automatisierungsbranche wider.

Derzeit zählt Weidmüller knapp 6.000 Mitarbeitende an über 30 Standorten und 60 Vertretungen und setzt seinen Wachstumskurs weltweit konsequent fort. „Wir planen einen fortlaufenden systematischen Personalaufbau in allen Bereichen sowie weitere strategische Investitionen in neue Technologien und Märkte”, erklärt Weidmüller Finanzvorstand André Sombecki.