Sein Nachfolger Jürgen Koopsingraven verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie. Bei KSPG Automotive (heute Rheinmetall Automotive) war er zunächst in unterschiedlichen kaufmännischen Leitungsfunktionen tätig und zuletzt in der Rolle des „Head of Corporate Strategy“. Vor seinem Einstieg bei WAGO übernahm er als CFO bei der FEV Group, einem internationalen Entwicklungsdienstleister für Fahrzeugentwicklung, weltweit die Bereiche Finanzen, Controlling und IT sowie weitere operative Verantwortlichkeiten und konnte in diesem sehr dynamischen Marktumfeld insbesondere die Transformation und Digitalisierung erfolgreich vorantreiben.

„Mit Jürgen Koopsingraven konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann in der betriebswirtschaftlichen und strategischen Unternehmenssteuerung gewinnen. Wir sind uns sicher, dass er WAGO mit effizienten Prozessen und Digitalisierungskompetenz erfolgreich weiterentwickeln wird, um unser nachhaltiges, internationales Wachstum zu sichern“, betont WAGO-CEO Heiner Lang.