Nach sechs Monaten intensiver Planungsphase sind nun die Bautätigkeiten für das neue WAGO Logistikzentrum an der Waldstraße, Ecke Am Bahndamm in Sondershausen gestartet. „Trotz der sehr volatilen gesamtwirtschaftlichen Situation halten wir weiter an unserer Investition hier am Standort fest und werden unser neues Zentrallager wie geplant umsetzen“, betont Chief Operation Officer Yannick Weber.

Bei den nun gestarteten Tätigkeiten wird zunächst das Grundstück mit einer Gesamtfläche von 35.000 m² entsprechend vorbereitet. „Der Höhenunterschied von Norden nach Süden beträgt hier 22 m. Um für das Gebäude, Parkplätze und entsprechende Zuwegungen eine ebene Fläche herzustellen, müssen wir ca. 75.000 m³ Erde abtragen und entsprechende Winkelstützen zur Hangsicherung eingebaut werden“, weiß Diana Wilhelm, Vice President Corporate Logistics bei WAGO. Die Restflächen werden wieder als Hang gerichtet und neu begrünt.