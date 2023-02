Christos Varsakelis (Associate Director AI/Machine Learning, Janssen) ging in seiner Keynote der Frage “Data as an Asset: What does it mean to you?” nach, während Jonathan Berte (Gründer & Chairman of the Board, Robovision) in seinem Vortrag über das Thema “How Dynamic Vision will Revolutionise the Pharma Industry” sprach. Zwei VTU-Experten, Stefan Pauli, Data Scientist, und Wolfgang Köck, Head of Industrial Data Solutions, berichteten in ihrem Vortrag „AI in Reality – Applied AI in Life Sciences Projects” von ihren Erfahrungen von AI-Systemen im GxP Bereich.

„Künstliche Intelligenz ist in unserer Industrie ein wichtiger Erfolgsfaktor. Während in den meisten Unternehmen KI hauptsächlich zur Verbesserung von Produktionsprozessen eingesetzt wird, versuchen die Life Sciences, ihre sensiblen Produktionsbereiche erst langsam zu erschließen. Im Seminar jedoch konnten wir klar erkennen, dass gerade hier der Bedarf sehr groß ist, und viele ein Augenmerk auf ihre Möglichkeiten im GxP-Bereich richten,“ so Andreas Schumacher, CDO VTU Group und Moderator des Seminars.

Die offizielle Eröffnung der Niederlassung in Mechelen zelebrierten Joris Buffels und Wolfram Gstrein, Managing Directors VTU Belgien, gemeinsam mit Michael Schadenhofer, Vertreter der österreichischen Botschaft in Belgien, sowie Alexander Vandersmissen, Bürgermeister von Mechelen.