Nicole Kurek übernimmt ab dem 1. Juli 2022 als Vorständin das Ressort People & Culture der SICK AG. Die studierte Erziehungswissenschaftlerin verfügt über einen Magisterabschluss der Universität des Saarlandes und einen MBA mit Finanzschwerpunkt. Kurek war mehr als 20 Jahre im Personalwesen in der Automobilindustrie tätig. Zur SICK AG wechselt sie von der BMW Group, wo sie über mehrere Jahre Führungspositionen im Personalbereich für verschiedene Geschäftsbereiche mit Sitz in Deutschland sowie in den Regionen Europa und Asien innehatte.

Zuletzt leitete Nicole Kurek das globale Talent- und Transformationsmanagement der BMW Group. Als SICK Vorständin wird sie die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und der neuen Arbeitswelten verantworten sowie die globale Ausrichtung des Unternehmens weiter vorantreiben. Kurek wurde 1974 im Saarland geboren. Sie wird Mitglied im Vorstandsteam unter dem Vorsitz von Mats Gökstorp sein.

„Ich danke Martin Krämer im Namen des gesamten Aufsichtsrats bereits heute herzlichst für sein Engagement. Besonders seine nachhaltigen Erfolge im Bereich der Weiterbildung und Organisationsentwicklung mit Fokus auf die Digitalisierung haben das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.“, so Klaus M. Bukenberger, Aufsichtsratsvorsitzender der SICK AG. „Gleichzeitig wünsche ich Nicole Kurek einen guten Start bei SICK und viel Erfolg in Ihrer neuen Position. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt davon, dass ihre Expertise das Unternehmen bereichern wird.“