Industrie 4.0 und digitale Transformation sind heute populäre Begriffe. Auf ihrer Reise zur digitalen Fertigung ist es für Unternehmen wichtig, sich im Vorfeld über Best Practices und Anwendungsmöglichkeiten für Ihre eigene Produktion zu informieren. Vor der COVID-19-Pandemie besuchten Tausende aus aller Welt die Produktionsstandorte von Mitsubishi Electric in Nagoya und Fukuyama in Japan. Hauptfokus lag auf dem Interesse, wie der Automatisierungshersteller die digitale Fertigung und das e-F@ctory-Konzept zur Herstellung seiner eigenen Produkte nutzt.

Die Virtual Factory Tour bietet nun rund um die Uhr die Möglichkeit, sich über neue Technologien und Produktionsmethoden informieren zu können:

Nagoya - Produktion von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)Die erste Tour zeigt, wie die Fabrikautomatisierung (FA) im Werk Nagoya hergestellt werden sowie Einblicke in die Produktion von speicherprogrammierbaren Steuerungen, Arbeitsabläufen und Fertigungstechnologien.

Fukuyama - Produktion von Stromüberwachungs- und -verteilungskomponentenBei der zweiten Werksbesichtigung werden die Produktionslinien im Fukuyama Works vorgestellt, welche die integrierte FA-IT-Lösung "eF@ctory" nutzen, um eine digitale Fertigung zu erreichen. Der Rundgang durch das Fukuyama-Werk führt Sie durch das Bürogebäude, die Leistungsschalter- und die Leiterplattenfertigung. Zudem bekommt man Einblicke, wie Prozesse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Spitzentechnologien in der digitalen Fertigung verbessert wurden

Online Mechatronics Solution Center -hier können Besucher virtuell mehr über Bearbeitungsmaschinen, Computerized Numerical Controllers (CNCs) und anderen Werkzeugmaschinen erfahren.