Mit der Virtual Factory Tour ist es möglich, die Reise eines GEMÜ Ventils vom Wareneingang über die Qualitätssicherung bis zur Montage und dem abschließenden Versand zu erleben. Zusammen mit einem persönlichen Guide können Interessierte an einer virtuellen 3D-Tour teilnehmen und sich dabei austauschen, Fragen stellen und einen spannenden Einblick erhalten – fast als wären sie bei GEMÜ live vor Ort. Der Schwerpunkt und der Umfang der Tour werden ganz nach den individuellen Wünschen der Teilnehmenden gestaltet.

Unter anderem können die Edelstahlfertigung am Stammsitz in Ingelfingen-Criesbach, die Montage im GEMÜ Produktions- und Logistikzentrum sowie die Reinraumproduktion in Emmen (CH) virtuell besucht werden. Die Virtual Factory Tour wird sukzessive um weitere GEMÜ Standorte erweitert.