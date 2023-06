Die VEGAPULS C 11-Sensoren wurde vom Automatisierungsteam bei Orogel selbst installiert. Diese kommen an zahlreichen Stellen in Innen- oder Außentanks zum Einsatz, etwa in den Waschtanks, wo sie unabhängig von Schaum und Kondensat arbeiten. Die ersten Waschphasen beginnen außen in den Waschtunnels, in den Wannen wird das Obst und/oder Gemüse mit Wasser gereinigt.

Die genaue Messung des Füllstands in den Tanks hat unmittelbar Einfluss auf die Prozesseffizienz. Da die Dosiergenauigkeit in den internen und externen Tanks genau eingehalten wird, kann mehr Produkt verarbeitet werden. Früher kam es häufiger zu Fehlmessungen aufgrund von Anhaftungen am Gerät. Dagegen misst der VEGAPULS C 11 zuverlässig, selbst bei starken Temperaturschwankungen. Für Orogel hat der VEGAPULS C 11-Sensoren den Charme, eine hochwertige Technik wie die Radartechnologie, die bisher für viele Anwendungen zu teuer oder auch zu kompliziert war, auf normale Prozesse anwenden zu können.

Herzstück des Sensors ist ein von VEGA neu entwickelter Radar-Mikrochip, der speziell für die Anforderungen in der Füllstandmessung optimiert wurde. Dank der kleinen Bauform ist der Sensoren sehr kompakt und kann auch an beengten Stellen installiert werden. Ein Vorteil, der gerade an gewachsenen Standorten sehr geschätzt wird. Die VEGAPULS-Serie ist in der Schutzart IP66/IP68 ausgeführt und lässt sich damit auch vom Waschwasser nicht beeinflussen. Überhaupt lässt sich der VEGAPULS C 21 kaum von ungünstigen Prozess- und Umgebungsbedingungen beeindrucken. Neben der 80 GHz-Radartechnologie ist es vor allem der optimierten Signalverarbeitung zu verdanken, dass quasi rund um die Uhr zuverlässige Messwerte geliefert werden. Durch die hohe Fokussierung der 80 GHz-Technologie lässt sich der Radarstrahl fast punktgenau auf das zu messende Medium ausrichten. Störungen, etwa durch Anhaftungen am Antennensystem, werden einfach ausgeblendet.

Installiert war der Sensor dank Bluetooth und der intuitiven Bedienstruktur schnell. Gerade in rauen Umgebungen, im Ex-Bereich oder an schlecht zugänglichen Messorten, wie sie im Tiefkühlhaus vorliegen, werden Parametrierung, Anzeige und Diagnose durch Bluetooth erheblich erleichtert. Über die Eingabe der Seriennummer lassen sich zudem alle relevanten Informationen zum VEGA-Gerät abrufen. Dies erleichtert spätere Wartungsaufgaben.