Der Fachverband feierte mit der Mitgliederversammlung zugleich sein 22-jähriges Bestehen im VDMA und holte die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen nach, die pandemiebedingt im Jahr 2020 als Online-Veranstaltung durchgeführt wurde.



Der VDMA Elektrische Automation bildet seit 22 Jahren die Brücke zwischen der Automatisierungstechnik und dem Maschinen- und Anlagenbau. Das Vertrauen der Mitglieder in die Aktivitäten des Fachverbands drückt sich im Mitgliederwachstum aus: Im Laufe der Vorstandsperiode 2018 bis 2022 verzeichnete der Fachverband einen Zuwachs von 40 Mitgliedern. Damit zählt der Fachverband aktuell 284 Mitgliedsunternehmen, davon 27 aus dem europäischen Ausland.



Ergänzt wird das Leistungsspektrum der Elektrischen Automation um die im Fachverband organisatorisch angebundene Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines (AG WCM), die eine Erfahrungsaustauschplattform rund um die Integration und Anwendung von drahtlosen Kommunikationssystemen in Maschinen, Anlagen und Produktsystemen bildet. Diese ist gleichzeitig fachlich-ideeller Träger für den Fachkongress CMM – Connected mobile Machines & Mobility, der von 5. bis 6. Oktober 2022 in Hannover stattfindet.