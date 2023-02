Mit seiner Expertise in der Entwicklung von Wachstums- und Technologieunternehmen, zuletzt als CEO von Swisslog Healthcare, und internationaler, langjähriger Führungserfahrung wird Stephan Sonderegger ab Mai das starke organische Wachstum der Gesellschaft in den nächsten Jahren vorantreiben und mit gezielten Zukäufen das Dienstleistungsangebot der Gesellschaft verstärken.



Der Mitgründer Norbert Bachstein wird wie bisher den Bereich Global Sales verantworten und den Standort Steinach führen. Mit Raymund Scheffrahn als Group CFO, Stephan Krainer als Head Supply-Chain-Management und den beiden langjährig tätigen Standortverantwortlichen, André Bättig als General Manager der Volumen Produktionsstandorte sowie Yves Lafortune als General Manager USA ist das Management nun komplett. Unternehmensgründer Peter Germann ist mit Anfang März in Pension gegangen.