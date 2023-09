In seiner neuen Funktion wird Tolonen für die Produktstrategie von Universal Robot verantwortlich sein und an den Präsidenten Kim Povlsen berichten. "Die Robotik war noch nie so aufregend wie heute", sagt Povlsen. "Wir sind auf einer ehrgeizigen, aber einfachen Mission, Automatisierung für jeden und überall anzubieten. Tero hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz und ein umfassendes Verständnis von Produktstrategien, Portfoliomanagement und außergewöhnlicher Kundenerfahrung. Es ist großartig, ihn auf unserer Reise begrüßen zu können, auf der wir Unternehmen auf der ganzen Welt mit Spitzentechnologie versorgen.

"Universal Robots ist ein Pionier in der kollaborativen Robotik, mit fantastischen Produkten, Erfahrung und einer Marke", sagt Tero Tolonen. "Ich freue mich sehr darauf, dem Team beizutreten, um innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden zu Erfolg und Wachstum verhelfen."