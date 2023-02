Damit reagiert die deutsche Niederlassung, die den DACH-Markt betreut, auf eine weiterhin hohe Nachfrage und das große Potential kollaborierender Roboter in allen Branchen. Rund 17 Jahre nach der Gründung zählt Universal Robots 1.000. Mitarbeitende. Dieser Meilenstein in der Unternehmensgeschichte verdeutlicht das Wachstum des dänischen Herstellers für kollaborierende Roboter vom Startup-Betrieb zum weltweit agierenden Cobot-Anbieter.

Die vier Abteilungen von Universal Robots für die Region Western Europe - Vertrieb, Field Application Engineering, Customer Service und Marketing - ,die aktuell noch in Obersendling untergebracht sind, sollen im Zielstattquartier ein neues Zuhause finden. Wesentlicher Bestandteil an der neuen Adresse wird ein Showroom sein, in dem Besucher die Cobot-Modelle in unterschiedlichen Applikationen sehen und programmieren können. Auch wird das Trainingscenter erweitert, so dass das Team eine höhere Zahl an Cobot-Schulungen anbieten kann.

„Wir setzen weiterhin auf Wachstum. Denn wir sehen bei unseren Kunden und Interessenten hohen Bedarf an Cobots, um Produktionskosten zu senken und der anhaltenden Arbeitskräftekrise zu begegnen. Im neuen Büro haben wir mehr Raum, um mit unserem immer größer werdenden Team kreativ und produktiv für unsere Kunden und Anwender zu arbeiten. Nicht zuletzt wollen wir als Universal Robots am Standort München auch als attraktiver Arbeitgeber sichtbarer werden“, erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots. Das Zielstattquartier ist ein im Bauhausstil geprägter Campus, der auf dem ehemaligen Gelände der Firmen Carl Lipp, Zyma und Novartis Consumer Health entsteht und gut an die Münchner Innenstadt angebunden ist.