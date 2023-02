Nadja Schmiedl, CTO der United Robotics Group, kommentiert: "Mit seiner führenden mobilen Manipulatortechnologie, seiner Expertise in der Armintegration und seiner modularen Software ist Robotnik ein perfekter Partner für die United Robotics Group. Wir werden von Robotniks Zugang zu den internationalen Forschungsnetzwerken und seinen Produkten profitieren, um unser vertikales Inspektions- und Wartungsgeschäft zu stärken und Mobilitätsanwendungen in neuen CobiotX-Projekten zu erforschen."

"Wir freuen uns sehr, in die United Robotics Group integriert zu werden und an ihrer Expansion auf dem globalen Markt teilzuhaben. Wir werden uns auf unsere Stärken in der Entwicklung von Spitzentechnologie konzentrieren und mit unserem Netzwerk und unserer Erfahrung in F&E-Projekten zum Erfolg von URG beitragen", so Roberto Guzmán, CEO von Robotnik.

Robotnik verfügt über eine eigene F&E-Abteilung für mobile Servicerobotik und ein multidisziplinäres Ingenieurteam mit Qualifikationen in verschiedenen Bereichen wie Industrietechnik, Mechanik, Telekommunikation und Softwareentwicklung.