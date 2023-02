Die SBRE wird wieder den früheren Namen Aldebaran annehmen. Das französische Unternehmen gilt als Pionier bei der Entwicklung von interaktiven Service-Robotern. An der Spitze des Unternehmens wird auch künftig SBRE-Managing Director Xavier Lacherade stehen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns, SBRE mit mehr als 180 hochmotivierten Robotik-Spezialisten begrüßen zu dürfen", so Thomas Hähn, Gründer und CEO der United Robotics Group. "Dies ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur weiteren Internationalisierung unseres Unternehmens. Die künftige Aldebaran mit ihrem ausgezeichneten Ruf im Robotik Markt wird uns helfen, unser großes Potenzial in der Kombination von Interaktionsrobotik mit unserem Wissen in der kollaborativen Industrierobotik weiter auszubauen."



Fumihide Tomizawa, President & CEO, SoftBank Robotics Group, sagte: "Wir verstärken unsere strategischen Partnerschaften mit verschiedenen führenden Robotik-Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns sehr, eine starke Partnerschaft mit einem erfolgreichen Unternehmen wie der URG einzugehen. Wir werden diese großartige Beziehung nutzen, um Pepper und eine Vielzahl anderer Roboter zu entwickeln und zu vermarkten."