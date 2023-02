Künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Basistechnologien des Maschinellen Lernens gelten als entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich. Begleitet von großen Erwartungen, Chancen und Risiken hält KI daher auf breiter Front Einzug in die unternehmerische Praxis. Doch wie weit sind die Unternehmen wirklich und wie schätzen sie Aufwand und Nutzen für sich ein? Fraunhofer Austria hat im Rahmen einer großangelegten Studie 455 Unternehmen aus ganz Österreich befragt. Ein Drittel der Unternehmen gibt an, dass KI keine Relevanz für sie hat, knapp ein weiteres Drittel sieht KI zwar als relevant an, hat aber trotzdem noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung. Nur bei neun Prozent der befragten Unternehmen sind KI-Anwendungen bereits operativ im Einsatz, vier Prozent befinden sich in der Implementierungsphase, 11 Prozent der Unternehmen in einer Test- und Pilotphase. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede je nach Unternehmensgröße.



Die zunehmende Digitalisierung in der Industrie ermöglicht Datenauswertungen in noch nie dagewesener Genauigkeit und Schnelligkeit und eröffnet zudem neue Geschäftsmodelle. KI spielt dabei eine entscheidende Rolle, vor allem in den Bereichen der Prognose und Analyse, und gilt daher als Wettbewerbsvorteil. Um herauszufinden, wie es um die Umsetzung von KI in Österreich steht, hat Fraunhofer Austria eine groß angelegte Studie ins Leben gerufen und Unternehmen quer durch alle Bundesländer befragt. Durch die Unterstützung der Wirtschaftskammer Kärnten konnten vor allem dort besonders viele Unternehmen erreicht werden.



Kleine Unternehmen sind in der Umfrage besonders stark vertreten: 56 Prozent der befragten Betriebe hat weniger als zehn Mitarbeitende. Doch auch am anderen Ende der Skala sind Unternehmen vertreten: 4 Prozent der befragten Betriebe haben mehr als 5000 Mitarbeitende, weitere 8 Prozent haben zwischen 500 und 4999. Das Alter der befragten Unternehmen reicht von weniger als zehn Jahren (31 Prozent) bis hin zu Traditionsunternehmen mit mehr als hundertjähriger Unternehmensgeschichte (neun Prozent).