Ein wesentlicher Fokus lag im Geschäftsjahr 2022 auf der Stärkung der Innovationsfähigkeit der SSI Schäfer Gruppe. Ziel war es, die digitale und nachhaltige Transformation maßgeblich mitzugestalten und dem in der Gruppenstrategie formulierten Ziel der Technologieführerschaft in der Intralogistik gerecht zu werden. Zu diesem Zweck baut die Gruppe ein Innovations-Ökosystem auf, bestehend aus Kooperationen mit Forschungspartnern wie dem Fraunhofer IML, verschiedenen Universitäten sowie Unternehmen und Startups als Entwicklungspartner. Zudem spielen die Mitarbeitenden die zentrale Rolle in der Zukunftsgestaltung der SSI Schäfer Gruppe durch Förderung der Innovationskultur und stärkerer Vernetzung innerhalb der Unternehmensgruppe. Ein wichtiger Baustein in dem Zusammenhang ist das neue internationale und interdisziplinäre Data Science Team, das die gruppenweite Kompetenzbündelung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen zum Ziel hat.

Wesentlicher Meilenstein zum Ausbau der Technologieführerschaft ist zudem der jüngst unterzeichnete Vertrag zur vollständigen Anteilsübernahme an der DS Automotion GmbH durch die SSI Schäfer Gruppe. Der vollständige Anteilserwerb an DS Automotion, einem führenden Anbieter von mobiler Robotik (AGV - Automated Guided Vehicle und AMR - Autonomous Mobile Robots), tritt zum 1. März 2023 in Kraft. Er stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der SSI Schäfer Gruppe in den für die Intralogistik zukunftsweisenden Bereichen Robotik und Automatisierung.