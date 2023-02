Die Digitalisierung verändert unsere Arbeits- und Geschäftsprozesse in der Schweißtechnik. Aber wie genau sehen diese aus? Welchen Grad der Digitalisierung haben wir erreicht? Und wie können schweißtechnische Betriebe wirklich davon profitieren? Diese Fragen stellt sich der DVS und befragt deshalb schweißtechnische Betriebe in ganz Deutschland zu diesem Thema. Die Umfrage wurde von der Arbeitsgruppe (AG) „Industrie 4.0“ im DVS initiiert. Eine Teilnahme dauert circa 9 Minuten.

„Die Arbeit in unserer DVS-Arbeitsgruppe „Industrie 4.0“ orientiert sich nah am Bedarf unserer Mitglieder“, so Dipl.-Ing. Jens Jerzembeck, Leiter der Abteilung „Forschung und Technik im DVS“. „Wir möchten die schweißtechnischen Betriebe auf ihrem Weg in die digitalen Geschäfts- und Produktionsprozesse mitnehmen und sie im Idealfall begleiten.“ Dipl.-Ing. Jan Pitzer, Obmann der AG „Industrie 4.0“ ergänzt: „Erst wenn wir wissen, wo die DVS-Mitgliedsunternehmen in Sachen Digitalisierung stehen, können wir als AG konkrete Hilfe oder Unterstützung anbieten.“

Umfrage starten: www.dvs-home.de

Teilnahme: bis zum 2. September 2022