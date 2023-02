In seiner Funktion als Vorstandsmitglied und General Manager wird sich Herbert Hufnagl schwerpunktmäßig auf Vertrieb, Marketing und Produktmanagement konzentrieren: „TTTech Industrial bietet Automatisierungslösungen für die Fertigungsindustrie und den Energiesektor an. Ich sehe enormes Wachstumspotenzial für die Edge-Computing-Plattform Nerve von TTTech Industrial, die die Digitalisierung der Produktion, Kostensenkung und die Reduzierung von Komplexität unterstützt. Nerve ist eine offene, modulare und skalierbare Plattform, bei der Sicherheit bereits im Design integriert ist und die von führenden Herstellern wie Fill, Felss und GKN Hydrogen genutzt wird. Momentan läuft Nerve auf Industrie-PCs von 12 verschiedenen Herstellern und integriert mehr als 3.000 Open-Source-Software-Pakete (z.B. Docker Container). Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden und Partnern eng an der Erweiterung und Verbesserung unseres Lösungsportfolios zusammenzuarbeiten und Nerve in viele weitere Märkte zu bringen, um Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, mithilfe unserer Produkte und Technologien noch wettbewerbsfähiger zu werden.“

Herbert Hufnagl verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der industriellen Automatisierung und der Entwicklung intelligenter industrieller Lösungen. Bevor Hufnagl zu TTTech Industrial kam, war er als Head of Product Line Controlled Pneumatics bei Festo tätig und dort für Produkt- und Vertriebsstrategien sowie die Forschung und Entwicklung (F&E) von intelligenten, vernetzten Ventilinseln, Druckregelventilen und Massendurchflussreglern verantwortlich. Im Laufe seiner langen Karriere bei Festo leitete Hufnagl die Business Unit Machine Vision and Control Systems und bekleidete führende Positionen in der F&E-Abteilung für Remote IOs, Steuerungssysteme und elektrische Antriebstechnik von Festo. Herbert Hufnagl promovierte an der Technischen Universität Wien zum Doktor der Technischen Wissenschaften.

„Wir freuen uns sehr, Herbert Hufnagl als Teil unseres Teams zu begrüßen und mit ihm gemeinsam an der weiteren Verbesserung unserer Produktlinien für die industrielle Automatisierung und am Ausbau unseres Portfolios innovativer Lösungen zu arbeiten,“ erklärt Thomas Berndorfer, Mitglied des Vorstands von TTTech Industrial.

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres TTTech Industrial Vorstandsteams. Herbert Hufnagl verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen der elektrischen und industriellen Automatisierung. Seine große technische und wirtschaftliche Erfahrung und seine Vermarktungsexpertise machen ihn zu einer starken Führungskraft für die Weiterentwicklung von TTTech Industrial. Digitalisierung ist eine große Chance für die europäische Industrie und mit Produkten wie der modularen, offenen und sicheren Edge-Computing-Plattform Nerve ist TTTech Industrial gut positioniert, um den Bedarf nach effizienterer und nachhaltigerer Produktion und Datenhoheit zu unterstützen,“ ergänzt Georg Kopetz, CEO TTTech Group und Vorsitzender des TTTech Industrial Aufsichtsrats.