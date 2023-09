Cybersecurity-Zertifizierung : TTTech Industrial erhält IIoT-Zertifizierung

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Die EU verstärkt gerade ihre Initiativen zur Verbesserung der Cybersecurity von Anlagen mit digitalen Schnittstellen oder Funktionen. Die internationale Norm IEC 62443 wird dabei die relevanteste und am besten geeignete Norm sein, um systematisch an die erforderlichen Prozesse und Methoden heranzugehen. TTTech Industrial ist eines der ersten Unternehmen in Österreich, das vom TÜV Austria eine Cybersecurity-Zertifizierung für seine Produktentwicklungsprozesse erhalten hat, und arbeitet nun als nächsten Schritt an der Zertifizierung seiner IIoT-Plattform Nerve.