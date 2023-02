In mehr als 100 Ländern wird die IIoT-Cloud von IXON bereits eingesetzt. 2014 gründete Willem Hofmans das Unternehmen mit dem Motto: Think big, start small, scale fast. Der Ixon-CEO sieht die All-in-One-Lösung als Antwort auf die großen Herausforderungen in der Produktion – schnelles Wachstum, Mangel an Ingenieuren, rasante technologische Veränderungen und ein immer kompetitiver werdender Markt. Deshalb zeichnet sich die IXON-Cloud sich durch einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit aus. Es wird ein No-Code-Ansatz verfolgt. Dieser ermöglicht auch Nutzern ohne Programmierkenntnisse, Anpassungen vorzunehmen, Maschinen per Fernzugriff zu steuern und zu warten: Also genau das, was der Maschinenbau braucht.

„Maschinenbauer sind Innovatoren und verbessern ihre Maschinen ständig. Die größte Herausforderung besteht nun darin, Wege zu finden, um während des gesamten Lebenszyklus der Maschine Einnahmen zu erzielen und nicht nur während der Inbetriebnahme. Sie müssen über neue, digitale Wege der Kundenbetreuung nachdenken und entsprechende Geschäftsmodelle entwickeln. Dafür brauchen sie das richtige Personal – was sich aufgrund des Mangels an Ingenieuren als besonders schwierig erweist,“ so Hofmans.



Für Hofmans liegt es auf der Hand, dass nur jene Unternehmen in Zukunft wettbewerbsfähig sein werden, die rechtzeitig auf den Digitalisierungszug aufspringen. „Wir befinden uns in einem schnell wachsenden Markt mit immer stärkeren Konkurrenten, die mehr und bessere Serviceleistungen erwarten. Infolgedessen ist es von entscheidender Bedeutung, langfristige Geschäftspläne zu schmieden und eine starke Zukunftsstrategie zu verfolgen – eine Strategie, die z. B. den Verkauf von Dienstleistungen als neues Geschäftsmodell vorsieht“, so der IXON-CEO.