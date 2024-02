Nach 15 Jahren an der Spitze von TGW Logistics ist für Harald Schröpf Schluss. Der langjährige CEO wechselt in den Ruhestand. Pünktlich zum 1. Februar empfing er seinen Nachfolger als CEO im TGW-Headquarter in Marchtrenk zur Staffelübergabe. Mit Henry Puhl beginnt nun ein neues Kapitel bei dem Intralogistik-Spezialisten.

Vor seinem Einstieg bei TGW war Puhl Chief Technology Officer der KION Group sowie für weitere namhafte Industrieunternehmen mit Schwerpunkt auf die Automatisierungsbranche.

Henry Puhl freut sich auf die neue Aufgabe: "Als Stiftungsunternehmen bringt TGW Logistics ein einzigartiges Setup mit, in dem Leistung eine zentrale Rolle spielt, aber auch der Mensch in seiner Individualität viel Raum erhält. Das deckt sich mit meinem Führungsverständnis, in dem Ergebnisorientierung, Vertrauen und Empowerment gleichermaßen wichtig sind."