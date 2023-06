Digital Twins, virtuelle Abbilder eines Systems oder Objekts aus der realen Welt, haben sich längst als unverzichtbares Instrument der Industrie 4.0 etabliert und spielen eine bedeutende Rolle bei der digitalen Transformation von Unternehmen. Mit ihrer Hilfe können bestehende Prozesse während des laufenden Betriebs transformiert werden. Beispiele sind das Testen, die Fernüberwachung, Echtzeitdatenanalysen, bessere Dokumentation sowie effizientes Prozessmonitoring.

Das neue Praxisseminar der Technikum Wien Academy „Industrial Digital Twin“ vermittelt Grundlagen und praktische Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie, um Optionen zur Problemlösung im eigenen Arbeits- bzw. Unternehmensumfeld aufzuzeigen. Das Seminar richtet sich gezielt an Führungskräfte im mittleren Management sowie an alle, die in produzierenden KMU und Konzernen mit Technologie-, Digitalisierungs- und Innovationsagenden betraut sind. Die Seminarteilnehmer*innen erhalten einen umfassenden Einblick in die Definitionen und Abgrenzungen, die Voraussetzungen und Potenziale von Digital Twins sowie verwandte Technologien wie Virtueller Inbetriebnahme oder Industrial IoT. Zudem erfahren sie, wie diese Technologien erfolgreich in bestehende Unternehmensstrukturen integriert werden können. Das Seminar bietet somit eine hervorragende Möglichkeit, Schnittstellenwissen aufzubauen und die Anwendungsmöglichkeiten von Digital Twins zu verstehen.