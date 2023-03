Durch das Upcycling trägt die vorgestellte Lösung dazu bei, die weltweite Abfallmenge aus Plastik, die auf Deponien und in den Weltmeeren landet, zu reduzieren. Der Makeathon dient dazu, junge Menschen für Automatisierungstechnik zu begeistern und gleichzeitig das Nachdenken über Nachhaltigkeit zu fördern. „Ich finde das Konzept des Makeathons zukunftsweisend“, so Patrick Haberstroh, Head of Education Network bei B&R. „Hier entstehen zahlreiche innovative Ideen, die wir dringend brauchen.“

„Bei vielen Jugendlichen ist das Interesse an Technik nicht sehr stark ausgeprägt“, musste Haberstroh und sein Team in der letzten Zeit feststellen. B&R engagiert sich seit langem für die Aus- und Weiterbildung junger Menschen. Haberstroh: „Uns ist es wichtig, dass sich viele junge Menschen mit Technik beschäftigen, denn die Industrie braucht technischen Nachwuchs und Ingenieure von morgen. Deswegen sind wir bei diesem Event dabei, wo es darum geht, in kurzer Zeit innovative Ideen zu generieren und prototypisch umzusetzen.“

Haberstroh über die Motivation der Teams: „Ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch die Eigenmotivation der Studierenden ist und ihre Bereitschaft, ihre Projekte termingerecht fertigzustellen. Der Makeathon ist der richtige Weg, um junge Talente aus aller Welt kennenzulernen, frühzeitig Kontakte zu knüpfen und sich von der Motivation anstecken zu lassen.“

Die angehenden Konstrukteure, Programmierer und Designer bekommen auf dem Makeathon einen Vorgeschmack auf das echte Leben als Ingenieur. Sie müssen mit einem unbekannten internationalen Team eine umfangreiche Aufgabe in einem definierten Zeitraum lösen. Dabei gilt es nicht nur sprachliche Hürden, sondern auch kulturelle, emotionale und zwischenmenschliche Hürden zu überwinden. Die Art und Weise, wie die Teams mit diesen Herausforderungen umgegangen seien, könne als Vorbild für Projekte in Unternehmen dienen, so Haberstroh.