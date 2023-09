Messevorschau : TECH.CON – Die Kompetenz- und Netzwerkplattform

Die TECH.CON vom 20. bis 21. September 2023 ist die Plattform für Industrie, Gewerbe, Handel und Produktionsbetriebe in der Vier-Länder-Region. Die TECH.CON bildet die gesamte Zulieferkette ab und bündelt die Kompetenzen verschiedenster Branchen an einem Ort. Der Fokus der AusstellerInnen liegt in den Bereichen Automatisierungstechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Logistik und vielem mehr.