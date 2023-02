Die Fusion soll die langjährigen Erfahrungen der über 90 Mitarbeiter zum Vorteil der Kunden beider Unternehmen zusammenzuführen und somit relevante Zukunftsthemen im Bereich der Bildverarbeitung entlang vernetzter Lieferketten und sektorenübergreifend in ihrer gesamten Breite spielen. Mikrotron und SVS-Vistek verfügen über ein komplementäres Produktportfolio, das in seiner Gesamtheit nun noch umfassendere Möglichkeiten für die Kunden erschließt. Die neue Aufstellung soll Synergien für die Entwicklung und den Einsatz insbesondere von High-End-Kameras bewirken, die sich in Bezug auf Geschwindigkeit und Auflösung vom Wettbewerb abheben. Durch die bewährte innovative Entwicklungsleistung, den hohen Standard in der Fertigung und strenge Qualitätskontrollen werden die Kameras von Mikrotron und SVS-Vistek höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht.

Alle bisherigen Mikrotron-Mitarbeiter finden ihren Platz innerhalb der fusionierten Gesellschaft und helfen am gemeinsamen Standort in Gilching beim Wachstum der zukünftigen SVS-Vistek. Mikrotron-Kameras werden weiterhin unter dem bekannten Brand Mikrotron durch das erweiterte Team von SVS-Vistek weiterentwickelt, produziert, vertrieben und supportet.